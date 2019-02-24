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  24 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина

CA-NEWS (CA) -  Принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд стала первой женщиной, назначенной на пост посла Саудовской Аравии в Соединенных Штатах, передает РИА Новости.

Сообщается, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ о назначении принцессы на пост посла в США в ранге министра.

Ранее монарх снял с данного поста своего сына Халеда бен Салмана и назначил его заместителем министра обороны в ранге министра.

Отметим, что принцесса Рима является дочерью принца Бандара, находившегося во главе саудовской дипломатической миссии в Вашингтоне с 1983 по 2005 годы.

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