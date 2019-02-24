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  24 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ким Чен Ын на бронепоезде отправился во Вьетнам для встречи с Дональдом Трампом

CA-NEWS (CA) -  Лидер КНДР Ким Чен Ын 23 февраля выехал на поезде из Пхеньяна в столицу Вьетнама для встречи с президентом США Дональдом Трампом. В пути лидер КНДР проведёт двое суток, сообщает агентство "Рёнхап".

Вид транспорта, который будет использовать лидер Северной Кореи, до последнего момента держали в секрете.

Первоначально планировалось, что Ким Чен Ын полетит на самолёте с кодовым названием "Chamae-1". Но затем служба безопасности главы Северной Кореи выбрала для поездки железнодорожный транспорт с бронированными вагонами, который для поездок за границу использовал отец Ким Чен Ына - Ким Чен Ир.

Северокорейского лидера в поездке сопровождают заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, который отвечает за переговорный процесс по ядерной тематике с США; глава МИД КНДР Ли Ён Хо, заместитель председателя ЦК ТПК, начальник международного отдела Ли Су Ён и министр народных вооруженных сил Но Гван Чхоль. В составе делегации также сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.

На первый саммит в июне прошлого года в Сингапуре руководитель КНДР добрался на арендованном китайском самолете. Тогда он прибыл за два дня до начала исторической встречи.

Основной темой предстоящих переговоров лидеров двух стран станет отказ КНДР от ядерной и ракетной программ.

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