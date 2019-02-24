Тема голода 30-х годов в Центральной Азии раздувается искусственно, – МИД России

CA-NEWS (KG) - МИД России считает, что тема голода 30-х годов в ряде государств Центральной Азии раздувается искусственно, утверждая, что давать оценку прошлому, тем более его сложным страницам, должны учёные-историки, а не сторонники "националистических взглядов", сообщает внешнеполитическое ведомство РФ на своём официальном сайте.

"Исторические документы свидетельствуют о том, что в результате голода, поразившего обширные районы страны, погибло около семи миллионов человек, в том числе более 2,5 миллионов в российской её части. Голод 30-х годов имел массовый и неизбирательный характер. Он начался с сильной засухи и неурожая, на которые наложились чрезвычайные меры правительства (крайне высокие квоты на заготовку зерна, конфискация продовольствия, запрет на торговлю продуктами). Их реализация с равной жёсткостью обеспечивалась во всех без исключения земледельческих районах СССР", – говорится в сообщении ведомства.

В МИД РФ отметили, что в силу этого рассматривать общую для народов СССР трагедию как целенаправленное "истребление" отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным мотивам по меньшей мере лишено каких-либо оснований.

"Трагические ошибки, приведшие к голоду, были признаны уже в 1933 году. Тогда же советское правительство организовало масштабную продовольственную помощь пострадавшим регионам, включая Центральную Азию", – сказано в комментарии МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ убеждены, что "подтасовками исторических фактов с использованием "националистической карты" не получится сбить с толку братские россиянам народы Центральной Азии".

Кроме того, в МИД РФ сообщили, что в ближайшее время в помощь учёным-историкам будут открыты новые архивные документы на тему голода в 30-х годах XX века.