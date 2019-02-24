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  24 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Санкт-Петербург откроет центры по набору мигрантов в Таджикистане и Кыргызстане

CA-NEWS (TJ) -  Пресс-служба «Центра трудовых ресурсов» (ЦТР) в Петербурге сообщила, что петербургские власти хотят открыть центры по набору трудовых мигрантов в Кыргызстане и Таджикистане.

ЦТР объявил старт конкурса по созданию четырех центров для организованного набора рабочих из Таджикистана и Кыргызстана. При помощи центров в планах официально трудоустроить на городские предприятия к сентябрю этого года тысячу граждан этих стран.

Выигравшая конкурс организация станет координатором проекта стоимостью 6,6 миллионов рублей (более $100 тыс), выделенных из средств городского бюджета. Известно, что один центр планируется открыть в Кыргызстане, а три — в Таджикистане. В течение пяти месяцев работы проекта на городские предприятия Санкт-Петербурга планируется устроить не менее тысячи человек.

Основная деятельность для мигрантов, которых трудоустроят по специальному набору, это сфера строительства, общепита, гостиничных и ресторанных заведений. В прошлом году больше всего иностранцев было трудоустроено по профессии подсобного рабочего, повара, укладчика-упаковщика, грузчика и арматурщика.

Из расчета ЦТР следует, что привлеченное число мигрантов Кыргызстана и Таджикистана принесет в городской бюджет доход в размере 20 миллионов рублей ($300 тыс). В прошлом году ЦТР создала шесть центров для набора персонала, пять из которых находились в Республике Таджикистан, а один — в Кыргызской Республике. Известно, что туда обратилось почти 12 тысяч иностранных граждан.

Мигрантам сотрудники центра расскажут об условиях работы и проживания, а также о законодательстве России и последствиях его несоблюдения.

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