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  24 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане число абитуриентов достигнет рекордного количества - до 1,3 миллиона

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 23 февраля прошла пресс-конференция с руководителями тестового центра Узбекистана. В ходе пресс-конференции было названо ожидаемое количество абитуриентов в наступающий учебный год, сообщает upl.uz.

По данным руководства тестового центра, в этом году число абитуриентов может достичь 1,2-1,3 миллиона человек. Данная статистика почти на 500 тысяч больше, чем в прошлом году.

К примеру, в прошлом году число абитуриентов достигло 800 тысяч человек.

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