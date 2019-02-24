В Узбекистане число абитуриентов достигнет рекордного количества - до 1,3 миллиона
- Узбекистан, общество
- 13:02, 24 февраля 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 23 февраля прошла пресс-конференция с руководителями тестового центра Узбекистана. В ходе пресс-конференции было названо ожидаемое количество абитуриентов в наступающий учебный год, сообщает upl.uz.
По данным руководства тестового центра, в этом году число абитуриентов может достичь 1,2-1,3 миллиона человек. Данная статистика почти на 500 тысяч больше, чем в прошлом году.
К примеру, в прошлом году число абитуриентов достигло 800 тысяч человек.