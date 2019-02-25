В Узбекистане милиционеры незаконно допросили двух малолетних детей, в результате, у одного из них - невроз

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники РОВД Бостанлыкского района Ташкентской области без разрешения родителей и участия психолога допросили в отделении милиции несовершеннолетних брата и сестру. Как говорит мать детей, после этого у ее 8-летнего сына случился невроз, передает centralasian.org.



По словам матери двух несовершеннолетних детей Наргизы Курбановой, незаконный допрос ее детей в отделении милиции произошел 23 сентября 2018 года. Женщина говорит, что в результате ее 8-летний сын получил сильную психологическую травму, после чего с ним случился невроз.

23 сентября прошлого года в ее дом пришли двое сотрудников РОВД Бостанлыкского района в гражданской одежде, которые заявили, что явились в дом женщины на основании заявления частного предприятия Agro Tash Group, руководство которого пожаловалось в милицию на незаконное проникновение местных жителей на территорию яблоневого сада и сбор фруктов.

– Они без каких-либо оснований обвинили меня и моего мужа в краже и продаже яблок из сада частного предприятия и заявили, что заберут нас с собой в отделение милиции. Когда мы спросили их, имеются ли у них какие-либо доказательства нашей вины, сотрудники РОВД заявили, что заведут на нас дело без доказательств. Мы отказались ехать с ними. Следователи ушли. Но потом я узнала, что они забрали с собой нашего 8-летнего сына и 4-летнюю дочь, которые играли на улице. Милиционеры без нашего разрешения и без участия психолога допросили наших детей в отделении милиции. В тот же день после допроса сын рассказал мне, что милиционеры запугивали его, что посадят отца и его самого, – говорит Наргиза Курбанова.

Женщина утверждает, что в результате незаконного допроса ее дети получили сильную психологическую травму.

– Сейчас состояние дочери хорошее, но с сыном случился невроз. Ночью после допроса он не смог уснуть. При виде сотрудников правоохранительных органов он сильно пугается и мочится прямо в штаны. Даже его учительница заметила эти изменения в ребенке. Я отвела сына к нашему районному педиатру, она сказала мне, что у ребенка сильный испуг и посоветовала обратиться к невропатологу. Невропатолог поставил моему сыну диагноз «невроз», – говорит женщина.

Курбанова говорит, что после получения заключения врачей она снова обратилась с жалобой в районную прокуратуру.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщили, что в надзорном органе рассмотрели жалобу Наргизы Курбановой и вынесли в отношении трех следователей РОВД Бостанлыкского района дисциплинарное взыскание за нарушение статьи 121 Уголовно-процессуального кодекса республики.

Однако Наргиза Курбанова несогласна с тем, чтобы милиционеры, незаконно допросившие ее детей, отделались легким наказанием.

​Согласно узбекскому законодательству, «допрос свидетеля или потерпевшего в возрасте до 16 лет должен производиться в присутствии его законного представителя или взрослого близкого родственника, педагога или представителя потерпевшего по их согласию».