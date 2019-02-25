Эмомали Рахмон высадил новый яблоневый сад в Дангаре

- Таджикистан, общество
- 10:31, 25 февраля 2019
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана в воскресенье, 24 февраля, поучаствовал в кампании по озеленению Дангаринского района Хатлонской области. В преддверии весны глава государства посадил несколько яблонь в новом саду, об этом сообщает пресс-служба президента.
В мероприятии также приняли участие садоводы, фермеры и местные жители.
В новом яблоневом саду, общая площадь которого составит 100 гектаров, будут посажены саженцы привезенные из Краснодарского края России.
Напомним, что в Дангаринском районе в 2018 году под руководством главы государства был возведен другой сад площадью 100 гектаров. На его территории было высажено 4 вида яблонь.
После участия в мероприятии президент провел отдельную встречу с местными жителями, во время которой обсудил с ними подготовку к 30-летию независимости республики.