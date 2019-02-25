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  25 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Павлодаре изымают автомобили за долги по алиментам

CA-NEWS (KZ) -  Аким Павлодарской области Булат Бакауов на своей страничке в Instagram рассказал о первых результатах работы по выявлению злостных неплательщиков алиментов, передает pavlodarnews.kz.

Сделав пост в социальной сети, глава региона рассказал, что на этой неделе в Павлодарской области на штрафную стоянку водворили автомобили четырёх алиментщиков.

"Один из должников сразу же погасил всю имеющуюся задолженность в сумме 520 тысяч тенге. Еще одну машину сняли с ареста, потому как неплательщик переписал ее на бывшую супругу в счёт алиментов. Еще два автомобиля после оценки будут проданы, а вырученные от этого деньги пойдут на погашение задолженности", - отметил аким.

Взяться за злостных неплательщиков алиментов Булат Бакауов пообещал неделю назад во время совещания по проблемным вопросам многодетных матерей. Тогда глава региона отметил, что власти намерены требовать от работодателей области, чтобы алиментщики получали только «белую» зарплату. Кроме того, он поручил усилить работу судоисполнителей, чтобы никто не смог уклониться от обязанностей перед своими детьми, а также привлечь к профилактической работе священнослужителей.

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