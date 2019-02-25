Бердымухамедов поручил адаптировать печатные СМИ к условиям современности

CA-NEWS (TM) - На заседании Кабмина 22 февраля был затронут вопрос «успешного функционирования СМИ». Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что мобильность доставки СМИ – залог их успеха и популярности, передает Хроники Туркменистана со ссылкой на ТДХ.



Как сообщает госинформагентство, «для адаптации масс-медиа к условиям сегодняшнего дня президент поручил провести корректировку стратегий, которые позволят печатным СМИ успешно функционировать в цифровую эру и завоевывать новые позиции». Поручения на этот счет были даны вице-премьеру по культуре и СМИ Бахаргуль Абдыевой.

Также сообщалось, что в январе этого года на сайте Туркменской государственной издательской службы была создана страница «Ровачлык» («Процветание»), начали работать разделы «Газеты» и «Журналы», позволяющие знакомиться с публикациями периодических изданий.