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  25 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов поручил адаптировать печатные СМИ к условиям современности

CA-NEWS (TM) -  На заседании Кабмина 22 февраля был затронут вопрос «успешного функционирования СМИ». Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что мобильность доставки СМИ – залог их успеха и популярности, передает Хроники Туркменистана со ссылкой на ТДХ.

Как сообщает госинформагентство, «для адаптации масс-медиа к условиям сегодняшнего дня президент поручил провести корректировку стратегий, которые позволят печатным СМИ успешно функционировать в цифровую эру и завоевывать новые позиции». Поручения на этот счет были даны вице-премьеру по культуре и СМИ Бахаргуль Абдыевой.

Также сообщалось, что в январе этого года на сайте Туркменской государственной издательской службы была создана страница «Ровачлык» («Процветание»), начали работать разделы «Газеты» и «Журналы», позволяющие знакомиться с публикациями периодических изданий.

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