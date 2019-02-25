Президент Туркменистана прокатился на спортивном авто

CA-NEWS (TM) - 23 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов отправился в Центр автоспорта МВД.

Как передает ТДХ, глава МВД Исгендер Муликов доложил Верховному Главнокомандующему о ходе строительства второй очереди объектов Центра и полной готовности сооруженной здесь площадки для дрифта и подарил велосипед, названный «Rowaç» («Ровач»). Название было нанесено на раму. Напомним, что девизом 2018 года в Туркменистане был объявлен слоган «Туркменистан – Родина процветания» («Türkmenistan – rowaçlygyň Watany»).

«Затем президент Бердымухамедов осмотрел новый спортивный автомобиль Nissan, на котором после необходимых приготовлений продемонстрировал мастерство опытного гонщика, показав высокий класс в дрифте», – передает туркменское госинформагентство.