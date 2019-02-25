В Казахстане никакого транзита власти не будет, - экономический обозреватель

CA-NEWS (KZ) - Запрос в Конституционный совет, отставка правительства и постоянно возникающие слухи о досрочных выборах провоцируют экспертов и социальные сети снова и снова поднимать тему транзита власти в Казахстане.

Предположения о том, как он будет проходить, и даже примерные его сроки не раз называли казахстанские политологи, журналисты и аналитики. Перед тем, как будет объявлен состав кабмина редакция Zakon.kz поговорила с журналистом и экономическим обозревателем Денисом Кривошеевым о том, как нынешние глобальные перестановки повлияют на транзит власти в Казахстане и в целом придадут ли они ему приметные очертания.

- Запрос в Конституционный совет о прекращении полномочий Президента, отставка правительства накануне съезда партии, все это активно обсуждают в социальных сетях и чаще всего все это связывают с началом процедур по транзиту власти в Казахстане. Какую оценку этим событиям даете вы?

Для начала хочу пояснить, что не всегда разные события, происходящие в одно и то же время, взаимосвязаны. То, что сейчас все пытаются смешать со всем, говорит в большей степени о том, что даже экспертное сообщество не до конца понимает принципы работы государства и процессы, которые происходят в нем.

Первое. Никакого транзита власти не будет. Нурсултан Назарбаев согласно Конституции может избираться на должность президента неограниченное количество раз и этим правом воспользуется. Он в хорошей форме. У него железная хватка, его признают лидером коллеги, а главное, большая часть населения его поддерживает. Всегда есть процент недовольных, он может меняться в зависимости от социально-экономического положения в стране, но вряд ли можно сомневаться, что если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то подавляющее количество голосов не было бы отдано в его пользу.

Второе. Запрос в Конституционный совет внес главную неразбериху. Аппарат президента работает по определенным правилам, в том числе и юридический отдел. Он "генерит" ежедневно большое количество запросов по разным направлениям, в том числе и по вопросам трактования Конституции, если такая потребность возникает. При этом Конституционный совет орган образцовой прозрачности, все запросы к нему должны публиковаться. Если бы в аппарате видели в этом угрозу институту президентства, то подобный запрос даже не появился бы в публичном поле. У главы государства достаточно инструментов для разъяснения Конституции, которые при случае избавляют его от необходимости обращаться за разъяснением в те институты, которые не обеспечивают достаточно уровня секретности.

Третье. Не стоит говорить и о досрочных выборах. Эту повестку дня пытаются навязать, оперируя к неустойчивости позиций центральной власти. В качестве переломных представляются события начала этого года, а последние дни в качестве аргумента прикручивают и отставку правительства. Я, конечно, могу ошибаться, но Нурсултан Назарбаев уверенно чувствует себя в кресле президента. Очевидно настолько, что речь идет даже о либерализации в общественном дискурсе. Говорят много, говорят открыто, в некоторых случаях значительно переходя за рамки приличий. Такой поворот оказался неожиданным для всех, и к нему, как оказалось, большинство не готово.

- То есть вы считаете, что все между собой не связано?

Прошлое всегда скомкано. Одно накладывается на другое. Инициированная главой государства 21 февраля отставка кабинета министров была полной неожиданностью для всех, включая самих чиновников. Она не случилась тремя неделями раньше, на расширенном заседании, когда Нурсултан Назарбаев подверг действующий кабинет резкой критике, не стесняясь в выражениях. Никто от него не ожидал принятия кадровых решений до съезда правящей партии. Вполне возможно, что он решил, что новую программу развития государства он предложит исполнять новому правительству. Но это говорит лишь о том, что он трезво понимает на что способны те или иные персоны. Правительство Сагинтаева было ориентировано на "цифру". Стартапы, хабы, цифровизация, майнинговые фермы, это все хорошо и современно, даже можно сказать красиво, но когда народ сыт. При этом я не склонен переоценивать влияние иных событий на это решение, даже если бы они все произошли в один день. Более того, президент дал понять, чем он руководствовался, когда принимал решение об отставке премьера и всего кабинета.

- Может быть, вы на этом моменте остановитесь поподробнее.

У президента есть целый спектр программ способных улучшить качество жизни. Третья модернизация и "План нации – 100 конкретных шагов", они были направлены на ускоренное проведение структурных реформ. Пять институциональных реформ должны были привести резкому росту бизнес-активности, разгосударствлению экономики, как выразился сам президент, "расчистке" банков. Мало того, президент был вправе рассчитывать на изменения в правоохранительной системе и судах. Но иногда складывается ощущение, что его программы просто саботируют. Чего стоит одна судебная система.

После анализа реализации госпрограмм очевидно полное отсутствие результатов по многим важным направлениям, и я уверен, что Нурсултан Назарбаев еще сильно снижает градус оценки деятельности исполнительных органов власти. Главный показатель – рост ВВП – по-прежнему обеспечивается за счет сырья. А кто должен отвечать за рост? Президент? Зачем тогда делали конституционную реформу? Все полномочия сейчас у акимов, они по сути должны отвечать за социально-экономическое самочувствие. Деньги есть, но вопрос в том, как их используют.

- То есть вы хотите сказать, что президент не вмешивается в управление страной?

Он, скажем так, наниматель всех крупных чиновников, судей, прокуроров и, по сути, все риски по их назначению он берет на себя. Но когда человек устраивается на работу, пишет резюме, проходит собеседование разных уровней, чаще всего он не бывает честен на все сто. Разве не так? При этом, исходя из конструкции власти, он не управляет ни одним из регионов, не судит, не расследует, не строит и сеет. Его задачи – конструировать, и он пишет программы развития, ставит перед правительством цели и задачи, отслеживает их исполнение через индикативные показатели. Назначенное правительство следит за их исполнением регионами, распределяя деньги и помогая, акимы же и есть конечные бенефициары. В их руках все полномочия, средства, возможности. Безопасность тоже сейчас за ними. Конечно, они подкручивают любые цифры, но, как показывает практика, рано или поздно это становится очевидно.

Поэтому провал правительства уже нельзя было скрыть за его радужными отчетами. Два показателя которые игнорировались кабинетом – падение реальных доходов параллельно с ростом расходов домохозяйств – перечеркивали любые успешные стартапы. Часть реформ, предложенных правительством, вообще завела экономику в тупик, и часть социально-уязвимых слоев населения потеряла почву под ногами. Но самое важное, что сказал президент, при всем этом разнообразии проблем власть отказывалась слышать население, старалась не замечать их проблем, даже разъяснять политику государства решалось формально и свысока. В конечном итоге все отражалось не только на имидже власти, но и лично на президентском имидже.

В конечном итоге Нурсултан Назарбаев выступил как гарант Конституции и как сильный управленец, как тот, на кого уповают и на чье имя пишут свои обращения, – защитил народ, отстранил правительство. Проще говоря, уволил тех, кого нанял. Так как всех разом всех в отставку отправить нельзя, то трансформацию он начал с основы исполнительной власти. Очевидно, что следует ждать больших перестановок в рядах акимов всех уровней. Ожидается, что и судебная система также подвергнется глобальной чистке.

- Президент анонсировал меры, которые приведут к усилению социальной поддержки и повышению качества жизни казахстанцев. Как вы думаете, что это будет?

Он предъявит их 27 февраля на съезде партии "Нұр Отан" и воплощать их в жизнь будет новый кабинет с гораздо большими финансовыми возможностями, потому что на это дополнительно будут выделены значительные средства из бюджета и Национального фонда. Это большие деньги, это все то, что мы откладывали на черный день и, по сути, он настал. К сожалению, слишком рано и по вине тех, кому он доверил и доверял. Текущий экономический кризис рукотворный. У него есть автор. Но и выход из него намного сложнее, чем из всех предыдущих, которые пришли извне.

Думаю, что анонсируя такие перемены, трансформацию всех ветвей власти, сложно себе представить, что Нурсултан Назарбаев задумался о транзите. Более того, этот процесс займет не один месяц и даст первые серьезные результаты как раз к началу электорального периода.

- Все крупные политологи ссылаются на Токаева, который анонсировал, что в 2020 году у страны появится новый президент...

При этом, он дал понять, что это его личное мнение и при существующей конструкции влияние Нурсултана Назарбаева будет не менее высоким, чем сегодня. Да, в конечном итоге решение он будет принимать сам, руководствуясь интересами страны и своим представлением, о том, что лучше. Как я говорил выше, подавляющее большинство поддержит любое его решение, а что до недовольных, то они есть везде и всегда, их голоса слышат. В этом и есть смысл любого общества, заключил обозреватель.