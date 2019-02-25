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  25 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На границе Казахстана и Узбекистана произошло землетрясение магнитудой 4

CA-NEWS (UZ) -  Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на границе Казахстана и Узбекистана, передает Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки МОН РК.

По данным сейсмологов, землетрясение зарегистрировано утром, 25 февраля, в 8 часов 33 минут алматинского времени.

Эпицентр подземных толчков был зарегистрирован в 688 км к северо-востоку от города Алматы, на границе Казахстана и Узбекистана.

Энергетический класс землетрясения - 9.1. Магнитуда - 4.0

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