Экс-президента Монголии вызвали на допрос в Антикоррупционное управление из-за заявлений, сделанных действующим президентом

CA-NEWS (MNG) - Экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж был вызван в Антикоррупционное управление в пятницу 22 февраля в связи с теми материалами, которые ранее были переданы президентом Халтмагийном Баттулгой в генеральную прокуратуру, сообщает Монголия Сейчас.

Эти обвинения касаются попыток передачи иностранцам каменноугольного месторождения Тавантолгой на продолжительный срок. Вышедший после допроса к журналистам Элбэгдорж отметил, что перед законом все граждане должны быть равны, поэтому получив повестку он «начистил туфли, повязал галстук и отправился на допрос».

В интервью журналистам экс-президент требовал предать гласности «нарытый» на него материал. Ц. Элбэгдорж успел также заявить, что считает грубой ошибкой стремление некоторых политиков инициировать вступление Монголии в Шанхайскую организацию сотрудничества. Политик также выразил возмущение, что над столицей по-прежнему висит смог дыма, и воздух сильно загрязнён.

Напомним, 16 января действующий президент Х.Баттулга встретился с главой прокуратуры Монголии. Во время встречи он сказал, что обращается к Генеральному прокурору Монголии как рядовой законопослушный гражданин и просит проверить и допросить своего предшественника Цахиагийна Элбэгдоржа.

Х.Баттулга подозревает, что экс-президент Цахиагийн Элбэгдорж, экс-премьер министры Мэндсайханы Энхсайхан и Жаргалтулгын Эрдэнэбат в 2015-2016 годах продали иностранцам крупнейшее месторождение каменного угля Таван Толгой. Баттулга так же отметил, что у него есть документы, где на 176 страницах описаны "незаконные" действиях вышеупомянутых политиков. Эти документы были переданы генеральному прокурору.

В 2016 году канал НТВ сообщил, что власти Монголии поделили на 3 части права на одно из самых больших в мире угольных месторождений — «Таван-Талгойское»: 40% достанутся китайско-японскому альянсу «Шеньхуа мицуи», 24% — американской горнорудной «Пибоди энерджи», а 36% — консорциуму, в который помимо «РЖД» входит целый ряд компаний, в том числе «Суек», японские «Сумитома» и «Марубини», южнокорейские Daewoo и LG. Запасы «Таван-Толгоя» оцениваются в 7,5 млрд. тонн. Но главное — это крупнейшее в мире неразработанное месторождение коксующегося угля. Его там 40%.

13 февраля в Монголии состоялась встреча экс-президента страны Цахиагийн Элбэгдоржа с журналистами. Экс-президент отверг обвинение Баттулги, равно как и обвинения насчёт тайной приватизации 49% акций ГОКа Эрдэнэт (совместное монголо-российское предприятие горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт») и обвинения, что он и его сподвижники запустили руку в бюджет международной конференции АСЕМ (Форум «Азия — Европа»).

Более того, Ц.Элбэгдорж заявил, что к вопросу 49% может быть причастен сам Х.Баттулга.

16 февраля экс-президент в беседе с журналистами в зале гостиницы «Туушин» озвучил следующее: «Если уж Баттулгa с Путиным такие большие друзья, то почему он не договорится о владении 51% Улан-Баторской железной дороги или не начнёт строительство Эгийн гольской ГЭС на границе с Россией? Зачем надо вступать в члены Шанхайской Организации сотрудничества, мы и так прекрасно с ними работали. А вступим, — нас будут использовать. Баттулга использует воровские приёмы, я же готов пройти проверку в Антикоррупционном управлении».