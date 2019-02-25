В самую дорогую британскую школу Монголии ворвались более 200 человек и похитили процессоры и наличные деньги

CA-NEWS (MNG) - 24 февраля в самой дорогой школе Монголии British school of UB (обучение $30-40 тыс. в год) произошёл конфликт между главным акционером Ж.Оюунгэрэл и уволенными из школы сотрудниками, также называющими себя акционерами, сообщает Монголия Сейчас.

Как сообщают свидетели, более 200 человек криминальной наружности окружили школу, ворвались в помещение, похитили процессоры и наличные деньги. Попутно выяснилось, что школа в нарушение порядка принимала деньги за обучение и наличными. Полиция предпринимает меры по наведению порядка и розыску нарушителей.

Ж.Оюунгэрэл (возглавляющая нефтяную компанию Петровис) считается одной из самых богатых бизнес-леди страны. Известно, что в этой школе учатся дети действующего президента страны Халтмагийна Баттулги.