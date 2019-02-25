Плотину Рогунской ГЭС продолжат строить в апреле

CA-NEWS (TJ) - Итальянская компания «Салини Импреджило», которая строит плотину Рогунской ГЭС, завершает подготовительные работы для продолжения возведения дамбы гидростанции.

Как сообщили «Авеста» в профильных энергетических ведомствах страны, итальянская компания завершила работы по установке конвейерной линии, посредством которой на место доставляется материал для возведения плотины.

Длина конвейерной линии составляет 5,5 тыс. метров. Конвейерная линия будет доставлять материал до ядра плотины. Для этого запасено более 40 млн. кубометров щебеня и гравия.

До середины ноября 2018 года высота плотины Рогунской ГЭС достигала более 75 метров. Объем воды в водохранилище составлял 214 млн. кубометров. Ожидается, что продолжение строительства дамбы начнется с апреля месяца этого года.

Напомним, 16 ноября прошлого года на Рогунской ГЭС состоялся торжественный пуск первого агрегата гидроэлектростанции. С того дня и до конца 2018 года гидростанцией выработано 90,3 млн. кВт/ч электроэнергии.

По данным министерства финансов страны, на строительство Рогунской гидроэлектростанции в текущем году будут выделены 2,1млрд. сомони ($222,6 млн.).

По данным ведомства, в прошлом году на строительство Рогунской ГЭС выделены дополнительные 4,7 млрд. сомони ($498,4 млн.). Этот показатель на 889 млн. сомони больше, чем в 2017 году. 3,4 млрд. из 4,5 млрд. сомони были выделены за счет госбюджета, другая часть суммы выделена за счет средств, вырученных от реализации евробондов.

Напомним, что в 2017 году власти Таджикистана для достройки Рогунской ГЭС решили выпустить ценные бумаги на сумму $1 млрд. На первом этапе на продажу на мировых рынках были выставлены облигации на сумму $500 млн.

Таким образом, с начала строительства Рогунской ГЭС из всех источников финансирования освоено 24 млрд. сомони, только в 2018 году 4,7 млрд. сомони, а в 2019 году на эти цели намечено направить почти 4 млрд. сомони, что позволит своевременный пуск второго агрегата (в 2019 году) крупнейшей в регионе ГЭС.

Ранее сообщалось, что правительство Таджикистана летом 2017 года подписало соглашение с итальянской компанией «Салини Импреджило» о достройке Рогунской ГЭС. По заявлению таджикских властей, сумма соглашения составляет $3,9 млрд. Только на строительство плотины водохранилища потребуется $1 млрд. 950 млн.

Рогунская гидроэлектростанция девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах от Душанбе. По проекту ГЭС состоит из 6 агрегатов, мощность каждой из которых составляет 600 МВт.

Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции составит 335 метров, что является самой высокой в мире (по своему типу). Сама Рогунская ГЭС, производственной мощностью 3600 МВт (более 17 млрд. кВт/ч) электроэнергии, считается самой крупной в регионе.