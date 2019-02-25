Human Rights Watch: Оппозиционер Шарофиддин Гадоев вернулся в Таджикистан не по собственной воле

CA-NEWS (TJ) - Четыре международные правозащитные организации обвиняют власти России и Таджикистана в незаконном задержании и насильственном возвращении в Душанбе одного из лидеров таджикской оппозиции в изгнании Шарофиддина Гадоева.

Совместное заявление Ассоциации мигрантов Центральной Азии, Ассоциации «Права человека в Центральной Азии», Human Rights Watch и Норвежского Хельсинкского комитета опубликовано в воскресенье, 24 февраля.

Шарофиддин Гадоев, член Национального Альянса Таджикистана, объединившего таджикских оппозиционеров за рубежом, 13 февраля этого года вылетел в Москву на встречу с представителями Совета безопасности России, а 15 февраля он объявился в Таджикистане.

Министерство внутренних дел Таджикистана заявило, что Шарофиддин Гадоев, сожалея о своих поступках, добровольно вернулся на родину рейсом Москва-Душанбе. Вскоре в соцсетях появилось видео, в котором Гадоев рассказывает, что приехал в Таджикистан по собственному желанию. За последние дни в соцсетях опубликовано множество фотографий Гадоева в кругу семьи, соседей, друзей.

Однако Стив Свердлов, представитель HRW, сказал 24 февраля, что «бесчисленные фотографии и постановочные фильмы не способны завуалировать правду о том, что Таджикистан и Россия не выполняют взятых на себя международных обязательств». ​«Шарофиддин Гадоев был произвольно похищен в России, избит и отправлен в Таджикистан, где его ждут сфабрикованные обвинения», - говорит Свердлов.

Родные Гадоева и источники, близкие к следствию, сообщили HRW, что спецслужбы России и Таджикистана насильственно задержали политика в Москве и отправили самолетом в Душанбе, а видеобращение Гадоева, распространенное МВД Таджикистана, подготовлено под психологическим и физическим давлением.

19 февраля Национальный Альянс Таджикистана выложил в сети видео, в котором Шарофиддин Гадоев заявляет, что если его вдруг «обнаружат» в Таджикистане, или увидят его выступление с раскаянием по каналам таджикского ТВ, или власти будут говорить о его добровольном возвращении на родину, то это означает: он похищен и насильно увезен на родину.

Шарофиддин Гадоев, руководитель зарегистрированного в Нидерландах движения «Реформа и развитие Таджикистана», известен острыми критическими выступлениям в адрес властей Таджикистана. Оппозиционер последние годы жил в Нидерландах, в городе Эйндховене.

HRW заявила, что 13 февраля Гадоев отправился в Москву на встречу с представителями Совета безопасности России. 14 февраля сотрудники Совбеза встретились с ним в гостинице, чтобы доставить на встречу, однако машина направилась в сторону аэропорта «Домодедово». Родные оппозиционера сообщили HRW, что Шарофиддин был избит в машине. Российские спецслужбы посадили Гадоева на борт самолета «Сомон Эйр», вылетавшего рейсом 1223 в Душанбе, а сопровождали его в полете представители таджикских спецслужб.