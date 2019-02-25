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  25 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Футболист сборной Кыргызстана по футболу Рустамов стал игроком таджикского «Худжанда»

CA-NEWS (TJ) -  Полузащитник национальной сборной Кыргызстана Турсунали Рустамов стал игроком клуба «Худжанд» из Таджикистана. Контракт игрока рассчитан на один год. Об этом сообщает Федерация футбола КР.

По словам Рустамова, он прибыл в Ташкент (Узбекистан), чтобы подписать контракт с ФК «Андижан», но не смог прийти к согласию по условиям соглашения. В это же время поступило предложение от футбольного клуба «Худжанд», представители которого также находились на учебно-тренировочных сборах в Ташкенте.

«Там же я сыграл первую игру за свой новый клуб, против самаркандского «Динамо», забил гол в самом начале встречи. В команде собрались хорошие футболисты, многих из которых я знаю, поэтому встретили меня хорошо. В марте клуб начнет выступление в Кубке АФК, приложу все усилия чтобы помочь команде пройти в групповую стадию этого престижного турнира, а также добиться хороших результатов на чемпионате Таджикистана», - цитирует Рустамова ФФКР.

«Худжанд» - футбольный клуб из одноименного города на севере Таджикистана. С 1992 года выступает в высшей лиге страны. По итогам прошлого сезона клуб занял второе место, в шестой раз став вице-чемпионом республики. 6 и 13 марта 2019 года ФК «Худжанд» в рамках плей-офф Кубка АФК проведет встречи с победителем пары «Алай»-«Ахал» за право выступать в групповом этапе турнира.

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