Новым премьер-министром Казахстана стал Аскар Мамин

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане депутаты проголосовали за кандидатуру Аскара Мамина на пост премьер-министра РК, сообщает Акорда в Twitter.

В Астане 25 февраля в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента РК Нурсултан Назарбаев внес на рассмотрение кандидатуру Аскара Мамина на пост премьер-министра. Депутаты поддержали президента.

Н.Назарбаев подписал указ о назначении А.Мамина премьер -министром Казахстана, отмечает Акорда.

21 февраля президент Казахстана отправил правительство в отставку. Временно исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана был назначен Аскар Мамин.

Мамин Аскар Узакпаевич родился 23 октября 1965 года в Целинограде.

Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт (1987), Инженер-строитель; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (2003), Экономист. Кандидат технических наук.

• Монтажник, мастер треста «Целинтяжстрой» (1987-1988);• Служил в органах Управления внутренних дел Целиноградского облисполкома (1988-1991);• Заместитель Генерального директора Союза инновационных предприятий Казахстана (1991-1993);• Генеральный директор СП «Интер-Ишим» (1993-1996);• Первый заместитель Акима города Акмола (Астана) (1996-2000);• Заместитель Председателя административного совета Акмолинской СЭЗ (1998-2000);• Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (08.2000-02.2002);• Председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (11.2000-02.2001);• Генеральный директор ТОО «Инком-Астана» (06.2002-22.06.2003);• Первый вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (23.06.2003-14.05.2004);• Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (25.08.2005-20.09.2006);• Аким города Астана (21.09.2006-04.04.2008);• Президент АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» (04.04.2008-09.2016);• Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (с 09.09.2016)• Член совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (07.2003-07.2004);• Член совета директоров ЗАО «Банк развития Казахстана» (08.2003-10.2004);• Член совета директоров ОАО «Национальная компания «Kazakhstan Engineering» (11.2003-07.2004);• Вице-президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) (28.09.2007);• Член Совета по связям с маслихатами и институтами гражданского общества Фракции НДП «НУР ОТАН» при Мажилисе (27.12.2007);• Президент Федерации хоккея с шайбой Республики Казахстан (10.2008, 09.2012, переизбран с 12.2016);• Член Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (11.2008-05.2010);• Председатель Комитета транспорта, логистики и связи Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (02.2014-2016)• Член совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (21.06.2015-09.2016);• Председатель правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (08.2016-12.2018);• Представитель Республики Казахстан в Совете Евразийской экономической комиссии (с 07.10.2016)• Член Политсовета НДП «Нур Отан»;• Председатель Астанинского городского филиала НДП «Нур Отан» (2006-05.2008)• Орден «Курмет» (2006), «Барыс» 2-ст (2011), Почетного Легиона Французской Республики (2013), «За гражданские заслуги» Королевства Испании 1 степени (2014);• Юбилейные медали, «Ерен еңбегі үшін» (1998), юбилейная медаль «10 лет Астане» (30.06.2008);• Почётный гражданин города Астаны (2011), Почетный железнодорожник (2012), Почетный строитель Казахстана (2013)• Полковник запаса