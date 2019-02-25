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  25 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане создадут сайт с информацией о каждом магазине и имеющихся в нем товарах

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане будет создан специальный сайт с информацией о каждом магазине – его адрес, контактные данные, ассортимент товаров, включая качественные показатели, дату и место производства, упаковку, срок годности. Об этом 22 февраля сообщил вице-премьер по торговле Чары Гылыджов, докладывая президенту Гурбангулы Бердымухамедову о работе, проводимой по внедрению цифровой системы товарооборота в деятельность Министерства торговли и внешнеэкономических связей, передает Хроники Туркменистана.

По словам чиновника, система даст возможность изучать спрос на внутреннем рынке, анализировать его тенденции. На сайте можно будет оформить заказ с доставкой товара, получить дополнительные сведения в формате вопрос-ответ.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, в ведении министерства находятся 184 предприятия, в структуре каждого – торговые точки, которые будут объединены цифровой системой, позволяющей в режиме онлайн вести электронное отслеживание товаров: их поступление на склады, доставка в магазины, объемы реализации покупателям и остатки.

С помощью централизованной системы у специалистов будет возможность получать сведения об обеспеченности всех объектов торговой сети по видам товаров, следить за их движением, своевременно пополнять запасы в магазинах, наладив бесперебойное снабжение. Это также позволит вести электронную отчетность по продажам и расчетам с поставщиками, эффективнее контролировать и управлять рынком.

Внедрение новой системы запланировано начать с Ашхабада и далее распространить ее в велаятах.

По мнению президента Гурбангулы Бердымухамедова, «внедрение системы электронного товарооборота и новых сервисов для покупателей повысят производительность труда работников торговли и качество жизни граждан».

Напомним, что 18 января Чары Гылыджов отчитался о разработанном в цифровом формате Порядке единой регистрации действующих в стране объектов торговли. Сообщалось, что это «поможет повысить эффективность торговой системы и позволит наиболее полно удовлетворять потребности населения на товары и услуги».

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