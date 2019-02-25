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  25 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане скончался правозащитник Марат Захидов

CA-NEWS (UZ) -  24 февраля на 79-м году жизни скончался правозащитник из Ташкента Марат Захидов. Об этом со ссылкой на одну из его дочерей сообщили местные СМИ.

Профессор-математик Марат Захидов осуществлял правозащитную деятельность на протяжении 30 лет.

Он являлся генеральным секретарем Международного общества прав человека (МОПЧ) и основателем Комитета защиты прав личности Узбекистана.

Марат Захидов родился в семье одного из первых академиков Узбекистана Теши Захидова, который с 1952-го по 1956-й год руководил Академией наук республики. Захидов являлся выпускником Московского государственного университета, преподавал в Ташкентском государственном университете.

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