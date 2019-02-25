Девушку из Узбекистана, вышедшую замуж в Китай, с помощью посольства вернули на родину

CA-NEWS (UZ) - Жительница Намангана по имени Саида, вышедшая замуж за гражданина Китая, пожаловалась Сайде жестокое обращение со стороны своего мужа и попросила журналистов помочь ей вернуться домой.

19 февраля девушка при помощи посольства Узбекистана в Китае, вылетела домой. По словам узбекского консула в Китае Бабура Яхёева, Саида уже добралась до дома, передает centralasian.org.

Ранее, девушка при помощи соцсетей обратилась к журналистам за помощью. Саида рассказала, что вышла замуж за китайца.

По словам девушки, муж запирал её в ванной, где она и жила неделю. В ванной из мебели была только одна табуретка, на которой она и проводила всё это время. Саида рассказала, что муж применял в её отношении не только физическое, но и сексуальное насилие. Она продемонстрировала через видеосвязь место своего обитания и "секс-игрушки" своего мужа, которыми он неоднократно принуждал свою жену к близости.

Саида также призналась, что вышла замуж за гражданина Китая из-за финансовых проблем в семье. В поисках мужа-иностранца она воспользовалась услугами брачного агентства. История с Саидой вызвала бурное обсуждение среди пользователей в соцсетях.

Как рассказала девушка, сотрудники посольства Узбекистана в Китае, разыскали девушку и взяли под свою защиту.