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  25 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Девушку из Узбекистана, вышедшую замуж в Китай, с помощью посольства вернули на родину

CA-NEWS (UZ) -  Жительница Намангана по имени Саида, вышедшая замуж за гражданина Китая, пожаловалась Сайде жестокое обращение со стороны своего мужа и попросила журналистов помочь ей вернуться домой.

19 февраля девушка при помощи посольства Узбекистана в Китае, вылетела домой. По словам узбекского консула в Китае Бабура Яхёева, Саида уже добралась до дома, передает centralasian.org.

Ранее, девушка при помощи соцсетей обратилась к журналистам за помощью. Саида рассказала, что вышла замуж за китайца.

По словам девушки, муж запирал её в ванной, где она и жила неделю. В ванной из мебели была только одна табуретка, на которой она и проводила всё это время. Саида рассказала, что муж применял в её отношении не только физическое, но и сексуальное насилие. Она продемонстрировала через видеосвязь место своего обитания и "секс-игрушки" своего мужа, которыми он неоднократно принуждал свою жену к близости.

Саида также призналась, что вышла замуж за гражданина Китая из-за финансовых проблем в семье. В поисках мужа-иностранца она воспользовалась услугами брачного агентства. История с Саидой вызвала бурное обсуждение среди пользователей в соцсетях.

Как рассказала девушка, сотрудники посольства Узбекистана в Китае, разыскали девушку и взяли под свою защиту.

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