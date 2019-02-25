Н.Назарбаев о новом премьере: Имеет необходимый опыт, четверть века работает со мной

CA-NEWS (KZ) - 25 февраля в ходе заседания Бюро Мажилиса Парламента президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Мамина на пост премьер-министра. Акорда опубликовала слова обращения главы государства.

Отметив важность дальнейшей эффективной реализации стратегических программ государства, Нурсултан Назарбаев внес на обсуждение кандидатуру Аскара Мамина.

- Прежнее правительство ушло в отставку. В этой связи я намерен обсудить с вами кандидатуру нового премьер-министра Аскара Мамина. Он имеет необходимый опыт, четверть века работает вместе со мной. Был акимом города, министром транспорта, первым заместителем премьер-министра. Под его началом было осуществлено многое, особенно в сфере инфраструктурного развития, - сказал глава государства.

Президент Казахстана также подчеркнул, что Мамин принимал активное участие в работе интеграционных объединений и реализации совместных проектов.

- Сегодня непростое время. Перед нами стоят важные задачи. Необходимо быстро двигаться вперед, - сказал глава государства.

В ходе заседания руководители фракций политических партий, представленных в Мажилисе парламента, и председатели комитетов выразили поддержку кандидатуре Мамина на пост премьер-министра РК.