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  25 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана объяснил разницу между цифровыми совещаниями с хякимами и с министрами

CA-NEWS (TM) -  На заседании Кабмина 22 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов объяснил разницу между совещаниями, проводимыми в начале недели и по пятницам, сообщает госинформагентство ТДХ.

Бердымухамедов сказал, что «на рабочем совещании, которое проводится по цифровой видеосвязи каждую неделю в понедельник, обсуждаются аспекты социально-экономического развития страны и ее регионов, вопросы, связанные с экономикой велаятов, реализацией Национальной сельской программы».

На заседании Кабинета Министров, что проходит в пятницу, «вице-премьеры предоставляют отчеты по положению дел в курируемых сферах, об их работе и мерах, принятых в течение недели, на основе чего определяются новые актуальные задачи».

Ранее видеосовещания проводились с главами регионов, находящимися в других частях страны, а с вице-премьерами президент предпочитал встречаться лично.

Однако, после того, как цифровизация стала в Туркменистане новым трендом, глава государства стал проводить видеоконференции, теперь именуемые «цифровой видеосвязью», и с членами Кабинета министров.

Отметим, что количество совещаний в этом году значительно увеличилось. В январе за 10 дней президент провел 5 цифровых видеосовещаний, а в целом за месяц глава государства встретился с чиновниками 12 раз.

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