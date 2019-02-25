Американский психолог поможет предотвращению насилия в школах Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Министерство народного образования Узбекистана начало реализацию проектов, направленных на предотвращение насилия в школах. Об этом говорится в сообщении от 24 февраля на официальном сайте министерства.

Проект под названием «Методы предотвращения насилия в школах и обучения позитивной психологии в школах» продлится пять месяцев и в нем примет участие американский профессор Лори Вульф, известный психолог, автор ряда научных публикаций и профессиональных презентаций.

“До июля 2019 года Лори Вульф будет пилотировать данную методику в четырех пилотных школ г. Ташкента, а также Региональных центрах переподготовки и повышения квалификации работников народного образования в Нукусе, Бухаре, Самарканде и Намангане”,- говорится в сообщении.

Проект направлен на повышении резистентности и профилактики буллинга, посредством предоставления методики по выявлению детей в подавленном эмоциональном состоянии, а также обучении методов позитивной психологии.

В январе Министерство совместно с ЮНЕСКО запустил проект по предотвращению насилия в образовательных учреждениях. Проект будет реализован в 2019-2020 годах и будет направлен на адаптацию учебных материалов по предотвращении насилия под узбекский контекст и законодательства. Ожидается, что в проекте примут участие эксперты из Европы.