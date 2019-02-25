РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Двое узбекистанцев приехали в Россию в багажнике автобуса

CA-NEWS (UZ) -  Двое узбекистанцев пытались попасть на территорию России в багажном отсеке автобуса, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Водитель автобуса, уроженец Казахстана помог за вознаграждение незаконно пересечь границу гражданам Узбекистана. Он поместил нелегалов в тайник между задней боковой входной дверью и задним правым колесом. Ранее казахстанец прятал там от пограничного контроля различные товары без документов.

Жители Узбекистана пересекли границу, но были задержаны в Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время мигрантам грозит до шести лет лишения свободы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Ким Чен Ын на бронепоезде отправился во Вьетнам для встречи с Дональдом Трампом
  • Венесуэльские военные обстреляли грузовики с гумпомощью
  • Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×