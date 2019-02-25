В Казахстане сменился глава Нацбанка

CA-NEWS (KZ) - Данияр Акишев покинул пост председателя Национального банка Казахстана. Новым главой финрегулятора стал экс-вице-премьер Ерболат Досаев, сообщает vlast.kz.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Данияра Акишев на пост председателя Национального банка РК 2 ноября 2015 года.

Ерболат Досаев родился 21 мая 1970 года в Алматы. Окончил Республиканскую физико-математическую школу-интернат, Алматинский энергетический институт и Московский государственный технический университет имени Баумана по специальности "инженер электронной техники".

Трудовую деятельность начинал в 1993 году в МНПП "Искер", в разные годы работал генеральным директором АОЗТ "Корпорация "Акцепт", председателем правления ЗАО "Алматинский торгово-финансовый банк", советником премьер-министра. Был вице-министром энергетики, индустрии и торговли, вице-министром финансов, возглавлял Агентство по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

Также Ерболат Досаев был управляющим Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казахстане, министром здравоохранения, министром экономического развития и торговли, министром экономики и бюджетного планирования, министром национальной экономики, председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". До нового назначения с августа 2017 года занимал должность заместителя премьер-министра РК.