Суд в Алматы отказал Кыргызстану в конфискации имущества бывшего зятя А.Акаева

CA-NEWS (KZ) - Городской суд Алматы отменил решение о конфискации имущества казахстанца Адиля Тойганбаева, передает Тengrinews.kz.

В середине 2017 года в Бишкеке зятя экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева осудили заочно на 20 лет с конфискацией имущества. Согласно приговору, он должен был вернуть в пользу потерпевшего ОАО "Международный аэропорт Манас" около 680 миллионов сомов. Чтобы взыскать эти деньги с осужденного, Первомайский районный суд Бишкека обратился в суд по месту проживания Тойганбаева.

По информации пресс-службы горсуда Алматы, в Медеуский районный суд было направлено ходатайство о конфискации имущества, взыскании штрафов и материального ущерба в доход Кыргызстана. 3 июля 2018 года суд первой инстанции удовлетворил прошение об исполнении Первомайского районного суда на территории Казахстана.

Однако защита Адиля Тойганбаева подала апелляцию в городской суд Алматы. 20 февраля 2019 года апелляционная комиссия удовлетворила частную жалобу адвоката и отменила решение районного суда.

"Постановление апелляционного суда вступило в силу с момента его оглашения. Почему суд вынес такое решение: в соответствии с требованием части 2 статьи 607 Уголовно-процессуального кодекса РК, ходатайство Первомайского суда должно было быть направлено в Генеральную прокуратуру Казахстана. Это единственный орган, который уполномочен выносить представление об исполнении приговора суда иностранного государства в районный суд по месту жительства осужденного. Поэтому апелляционный суд отменил первое решение, так как не были соблюдены нормы УПК РК", - пояснил руководитель пресс-службы городского суда Алматы Дияс Махамбетов.

Адиль Тойганбаев - муж старшей дочери экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева Бермет Акаевой. В августе 2005 года Генеральной прокуратурой страны был выдан ордер на его арест. Тойганбаев был обвинен в мошенничестве, хищении в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов. Он бежал из страны и был объявлен в розыск. В марте 2016 года сообщалось, что он был задержан Интерполом на территории города Дубай (ОАЭ).