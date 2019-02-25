В Казахстане упразднили министерство информации и коммуникаций

CA-NEWS (KZ) - 25 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан. В результате чего в стране упразднено министерство информации и коммуникаций, а также реорганизованы министерство общественного развития и министерство оборонной и аэрокосмической промышленности, сообщает сайт Акорды.

«В целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постановляю реорганизовать министерство общественного развития Республики Казахстан путем его преобразования в министерство информации и общественного развития Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в сфере информации от министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан;

министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан путем его преобразования в министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в сфере связи, информатизации, «электронного правительства», развития государственной политики в сфере оказания государственных услуг от министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

Вместе с тем указом упраздняется министерство информации и коммуникаций. Кроме того, указ определяет: реорганизованные государственные органы правопреемниками прав и обязательств упраздняемого и реорганизуемых государственных органов в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

В этой связи правительству поручено обеспечить по согласованию с администрацией президента перераспределение штатной численности реорганизуемых и упраздняемого государственных органов и подведомственных им организаций, а также принять иные меры по реализации данного указа.Президент Казахстана подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщается на сайте Акорды.