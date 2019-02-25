Н.Назарбаев: Упущения в работе отдельных министерств привели к отставке всего правительства

CA-NEWS (KZ) - Выступая на пленарном заседании Мажилиса Парламента президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил прежнее правительство за проделанную работу, сообщает Акорда.

Обращаясь к депутатам Мажилиса Парламента, глава государства отметил, что правительство добивалось роста экономики в сложных условиях глобального развития, и поблагодарил его членов за проделанную работу.

- Скажу отдельно о премьер-министре Бакытжане Сагинтаеве. Он хорошо себя показал на предыдущих должностях акима Павлодарской области, министра экономики, вице-премьера и первого вице-премьера. Он – человек честный, добросовестный, опытный. Может трудиться и на других участках. Однако упущения в работе отдельных министерств, особенно в социальной сфере, привели к отставке всего правительства, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что углубляющаяся нестабильность на международной арене и санкционное противостояние требуют поиска новых мер и решений для укрепления благосостояния страны.

Глава государства также отметил роль парламента в осуществлении социально-экономической политики государства.

- Речь идет не только о качественной подготовке законопроектов, но и о вопросах выполнения важнейших государственных программ и проектов. Это также касается обеспечения постоянного парламентского мониторинга, создания диалоговых площадок с неправительственным сектором, разъяснения гражданам сути принимаемых государством мер, в том числе законодательных, - сказал президент Казахстана.