Фонд миллиардера Уоррена Баффета закончил четвертый квартал с убытком

CA-NEWS (CA) - Инвестфонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway представил квартальную и итоговую годовую отчетность. Чистый убыток в четвертом квартале составил $25,4 млрд против чистой прибыли $32,6 млрд за тот же период прошлого года. В 2018 году в целом чистая прибыль составила $4 млрд, что на 91% меньше, чем в 2017 году ($44,9 млрд), передает "Ъ".



Убытки связаны с довольно значительным снижением стоимости акций некоторых ключевых активов из портфеля Berkshire Hathaway, например корпорации Apple. Свою роль, говорят эксперты, сыграли и события последнего времени с компанией Kraft Heinz, в котором инвестфонду принадлежит 26% акций. Сама Kraft Heinz сообщила о списании $15 млрд, после чего в пятницу, 22 февраля, акции компании упали на 27%, а значит, доля Berkshire Hathaway в ней за один день подешевела на $4,3 млрд.

Уоррен Баффетт, ратующий за то, чтобы оценивать бизнес по долгосрочным результатам, а не по квартальным отчетам, в связи с этим призвал инвесторов «помнить о лесе за деревьями». «Инвесторы, которые оценивают Berkshire, иногда зациклены на деталях деятельности наших многочисленных и разнообразных активов — наших экономических "деревьях", так сказать»,— заявил Баффетт.