В Узбекистане назначен первый посол паломнического туризма

CA-NEWS (UZ) - Первым послом зиёрат-туризма Узбекистана назначен муфтий из Малайзии, сообщает пресс-служба МИДа.



По инициативе посольства Узбекистана в Куала-Лумпуре почетным послом зиёрат-туризма Узбекистана (Islamic Tourism Ambassador of Uzbekistan to Malaysia) назначен муфтий малазийского штата Перлис Мохд Асри Бин Зайнул Абидин. Соответствующий сертификат впервые в истории Узбекистана ему вручен в ходе состоявшегося 21-23 февраля 2019 года в г.Бухаре Первого Международного Форума по зиёрат-туризму.

Посол зиёрат-туризма на регулярной основе проводит соответствующие тематические лекции и проповеди в ходе пятничных молитв в центральных мечетях Малайзии. Также почетный посол, который имеет более 1,1 млн. подписчиков в Facebook, активно продвигает Узбекистан в социальных сетях в качестве привлекательного направления для туристов-паломников.

Наряду с этим, муфтий ведет работу по формированию туристических групп для посещения Узбекистана с обязательным включением в них исламских ученых Малайзии. По итогам его участия в состоявшемся Форуме в г.Куала-Лумпуре запланировано проведение семинара на тему «Новый Узбекистан: родина исламских ученых» с участием видных исламских деятелей Малайзии.

Мохд Асри Бин Зайнул Абидин имеет докторскую степень в области исламской теологии и является видным исламским деятелем Малайзии. Долгое время осуществлял преподавательскую деятельность в Малазийском научном университете, Уэльском университете и Центре исламских исследований Оксфордского университета (Великобритания).