Верховный комиссар ООН по правам человека требует остановить насилие на границе Венесуэлы

CA-NEWS (CA) - «Постыдным» назвала Верховный комиссар ООН по правам человека происходящее на границе Венесуэлы с Колумбией и Бразилией. Мишель Бачелет с возмущением отметила, что в результате применения чрезмерной силы военными и «вооруженными элементами» были убиты четыре человека из числа протестующих. Еще более 300 венесуэльцев получили ранения, говорится на сайте ООН.



«В людей стреляли на поражение, многие получили ранения, от которох они никогда не оправятся – например в тех случаях, когда они лишились глаза, - сказала Бачелет. – Правительство Венесуэлы должно запретить вооруженным силам применять чрезмерную силу против безоружных протестующих и простых людей».

По словам Бачелет, она получила сообщения о многочисленных столкновениях на границе Венесуэлы с Колумбией и Бразилией, где силы безопасности пытаются остановить доставку гуманитарной помощи через закрытые пропускные пункты.

В Управление по правам человека также поступила информация о том, что в подавлении протестов участвуют вооруженные проправительственные группы. Верховный комиссар потребовала от правительства «обуздать их и арестовать тех, кто применял силу против протестующих».

Она напомнила, что использование правительствами неформальных группировок в регионе имеет давнюю и «мрачную», историю. «Поэтому меня чрезвычайно тревожит , что сегодня в Венесуэле они действуют так открыто, - сказала главаная правозащитница ООН. – Правительство может и обязано остановить их и не позволить усугубить и без того взрывоопасную ситуацию».