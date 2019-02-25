Алихан Смаилов стал первым заместителем премьер-министра Казахстана, Женис Касымбек – вице-премьером

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане комитет Мажилиса по финансам и бюджету согласовал кандидатура Алихана Смаилова для назначения на должность первого заместителя премьер-министра – министра финансов, сообщила пресс-служба нижней палаты Парламента.

В свою очередь комитет по экономической реформе и региональному развитию согласовал кандидатура Жениса Касымбека для назначения на должность заместителя премьер-министра.