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  25 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Алихан Смаилов стал первым заместителем премьер-министра Казахстана, Женис Касымбек – вице-премьером

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане комитет Мажилиса по финансам и бюджету согласовал кандидатура Алихана Смаилова для назначения на должность первого заместителя премьер-министра – министра финансов, сообщила пресс-служба нижней палаты Парламента.

В свою очередь комитет по экономической реформе и региональному развитию согласовал кандидатура Жениса Касымбека для назначения на должность заместителя премьер-министра.

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