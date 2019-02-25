В Узбекистане вся семья отравилась консервами, погиб 16-летний юноша
- Узбекистан, происшествия
- 17:20, 25 февраля 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Ургутском районе Самаркандской области 23 февраля текущего года в доме пенсионерки Р.С., проживающей в махалле «Катта Торинжак» вся семья отравились, употребив салат из маринованных помидоров и огурцов, приготовленных в домашних условиях.
В результате они были госпитализированы но, несмотря на все усилия врачей, 16-летнего внука, Д.Д. спасти не удалось.
Ведется расследование.