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  25 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане вся семья отравилась консервами, погиб 16-летний юноша

CA-NEWS (UZ) -  В Ургутском районе Самаркандской области 23 февраля текущего года в доме пенсионерки Р.С., проживающей в махалле «Катта Торинжак» вся семья отравились, употребив салат из маринованных помидоров и огурцов, приготовленных в домашних условиях.

В результате они были госпитализированы но, несмотря на все усилия врачей, 16-летнего внука, Д.Д. спасти не удалось.

Ведется расследование.

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