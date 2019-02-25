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  25 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане министром образования назначена экс-председатель правления АО «Назарбаев Школы»

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане 25 февраля на заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию была утверждена кандидатура Куляш Шамшидиновой на пост министра образования и науки, передает bnews.kz.С февраль 2002 года по май 2005 года — Вице-министр образования и науки Республики Казахстан.

С 23 мая 2005 года по апрель 2007 года Шамшидинова занимала пост генерального директора Национального научно-практического образовательно-оздоровительного центра «Бобек».

С апрель 2007 года по октябрь 2009 года — Вице-министр образования и науки Республики Казахстан.

С октябрь 2009 года по настоящее время — Председатель правления АО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

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