В Китае нашли «самого несчастного» школьника

CA-NEWS (CA) - Недавно в Китае одного из учеников школы назвали «самым несчастным» из-за того, что все домашние задания, которые он выполнил за время зимних каникул, «исчезли» из тетрадей. Причиной тому стала высокая температура воздуха в доме, сообщает Женьминь Женбао.

Как выяснилось, этот ученик писал задания стирающейся ручкой. Написанное можно стереть резинкой, однако, при нагревании оно само исчезает. Мальчик выполнял домашние задания на лежанке у бабушки, но так как лежанка была слишком нагретой, то все ранее написанное исчезло, что очень огорчило мальчика.

Много китайских интернет-пользователей посочувствовали мальчику. Кто-то даже посоветовал школьнику положить тетрадь с упражнениями в холодильник, чтобы восстановить написанное при низкой температуре.

Новый учебный семестр в начальных и средних школах Китая начался 21 февраля.