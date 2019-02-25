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  25 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Минфин Таджикистана начал разработку проекта госбюджета на 2020 год

CA-NEWS (TJ) -  Министерство финансов Таджикистана начало разработку проекта государственного бюджета страны на 2020 год. Об этом «Авеста» сообщили в министерстве финансов республики.

По словам источника, начата работа по составлению проекта Госбюджета страны на 2020 год и основных показателей Госбюджета РТ на 2021-2022 годы.

В Минфине также отметили, что до конца августа будет разработан окончательный вариант госбюджета на будущий год, который к концу сентября текущего года будет предложен на изучение постоянной государственной комиссии по бюджету при правительстве Таджикистана.

В Минфине отказались назвать размер Госбюджета на 2020 год, или хотя бы процентное соотношение по сравнению с показателями текущего года, и лишь отметили, что госкомиссия по бюджету при правительстве после изучения объявит параметры бюджета.

Напомним, что общий объем государственного бюджета на текущий год предусмотрен в размере свыше 23 млрд. 774 млн. сомони (свыше $2,5 млрд.). Это на 2,7 млрд. сомони больше объема бюджета 2018 года.

Общий объём расходов на 2019 год установлен в размере 24 млрд. 165 млн. сомони.

Объем других расходов определен в сумме около 2,6 млрд. сомони.

Предельный объем дефицита Госбюджета на 2019 год составит 0,5% ВВП, или около 391 млн. сомони.

Резервный фонд президента Таджикистана на 2019 год утвержден в размере 350 млн. сомони.

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