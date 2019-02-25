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  25 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Один из основателей НТВ покончил с собой, - СМИ

CA-NEWS (CA) -  Бывший медиаменеджер, политолог Игорь Малашенко найден мертвым в Испании, ему было 64 года. По некоторым данным, он покончил с собой. Официального подтверждения этой информации пока нет, передает "Ъ".

О самоубийстве Малашенко в своем Telegram-канале заявила телеведущая Ксения Собчак. Политтехнолог возглавлял ее предвыборный штаб в прошлом году.

- Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб, — написала Собчак.

Игорь Малашенко был одним из основателей телекомпании НТВ. Позже в разные годы он возглавлял РГТРК "Останкино", был главным советником избирательной кампании Бориса Ельцина, учредителем ЗАО "Медиа-Мост", гендиректором канала RTVI.

Последняя супруга Малашенко — российская "светская львица" Божена Рынска.

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