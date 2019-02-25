В Казахстане сформировано новое правительство

CA-NEWS (CA) - В Казахстане, 25 февраля, на пленарном заседания Мажилиса Парламента президент РК Нурсултан Назарбаев внес на рассмотрение кандидатуру Аскара Мамина по пост премьер-министра. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру, передает Zakon.kz.

Чуть позже депутаты Сената одобрили кандидатуру нового председателя Нацбанка. Им стал Ерболат Досаев.

Затем глава государства постановил реорганизовать два министерства. Так, Министерство общественного развития было преобразовано в Министерство информации и общественного развития РК с передачей ему функций и полномочий в сфере информации от упраздненного Министерства информации и коммуникаций. При этом министерство информации и коммуникаций было упразднено.

Президент Казахстана утвердил состав 11-го Кабинета министров:

Мамин Аскар Узакпаевич - премьер-министр РК.

Смаилов Алихан Асханович – первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК.

Касымбек Женис Махмудулы – заместитель премьер-министра РК.

Абдыкалыкова Гульшара Наушаевна – заместитель премьер-министра РК.

Атамкулов Бейбут Бакирович – министр иностранных дел РК.

Ермекбаев Нурлан Байузакович – министр обороны РК.

Тургумбаев Ерлан Заманбекович – министр внутренних дел РК.

Абаев Даурен Аскербекович – министр информации и общественного развития РК.

Куляш Шамшидинова - министр образования и науки РК.

Бекетаев Марат Бакытжанович – министр юстиции РК.

Биртанов Елжан Амантаевич – министр здравоохранения РК.

Арыстанбек Мухамедиулы – министр культуры и спорта РК.

Сапарбаев Бердибек Машбекович – министр труда и социальной защиты населения РК.

Жумагалиев Аскар Куанышевич – министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Бозумбаев Канат Алдабергенович – министр энергетики РК.

Скляр Роман Васильевич - министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

Омаров Сапархан Кесикбаевич – министр сельского хозяйства РК.

21 февраля Н.Назарбаев подписал указ об отставке правительства страны. Ранее должность премьер-министра занимал Бахытжан Сагинтаев.