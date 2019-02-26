Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс прибыла в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Делегация во главе с помощником государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс 25 февраля прибыла в Узбекистан.

По сообщению пресс-службы Министерства иностранных дел, в программу визита американской делегации вошли проведение очередного раунда ежегодных двусторонних консультаций, а также встречи и переговоры в министерствах и ведомствах Узбекистана.

По данным посольства США в Узбекистане, на запланированных встречах на уровне правительства страны Уэллс, вместе с руководителем МИДа Абдулазизом Камиловым намерена обсудить сотрудничество США и Узбекистана по вопросам глобальной и региональной безопасности, мирный процесс в Афганистане, экономические и торговые соглашения, права человека, включая свободу вероисповедания, совместные программы США и Узбекистана по судебной реформе, народному образованию и правам женщин.

Это первые ежегодные двусторонние консультации, которые проводятся после визита президента Шавката Мирзиёева в Вашингтон в мае 2018 года, давшего новый вектор стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Узбекистаном.