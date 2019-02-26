В Узбекистане шестиклассник скончался от удара старшеклассника

CA-NEWS (UZ) - Ученик шестого класса школы №10 в Зафарабадском районе Джизакской области Узбекистана, 13-летний Б.Б. скончался от травм, полученных в результате драки, произошедшей 23 февраля на территории учебного заведения. Районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти школьника, сообщает centralasian.org.



Как сообщил сотрудник РОВД Зафарабадского района, школьниками, ставшими участниками драки на территории учебного заведения, занимается инспекция по делам несовершеннолетних.

Сотрудник Джизакского областного управления народного образования сообщил нашему репортеру о подробностях инцидента.

– В субботу, на перемене между учениками школы произошла драка, во время которой один из старшеклассников нечаянно ударил стоявшего рядом с ним шестиклассника Б.Б. Мальчика срочно доставили в отделение реаниманимации районной больницы. Однако в тот же день (23 февраля – Ред.) ученик шестого класса скончался. Мы не можем сказать, что ученик умер в школе, – сказал нашему радио районный чиновник.

Однако, как сообщили в РОВД Зафарабадского района, руководство школы не сообщило о случившемся в милицию.

Директор школы №10 в Зафарабадском районе не смог объяснить причины, по которым он не сообщил в милицию о смертельном инциденте между учениками.

Инцидент в джизакской школе совпал по времени с началом реализации в Узбекистане проектов, направленных на предотвращение насилия в школах.

По данным Минобразования, проект под названием «Методы предотвращения насилия в школах и обучения позитивной психологии в школах» продлится пять месяцев.