Рабочие упали с высоты 33 метров при строительстве соборной мечети в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Около десятка строителей Центральной соборной мечети города Душанбе упали с 33-метровой высоты. Прокуратура района Исмоили Сомони города Душанбе начала расследование по факту ЧП.

«Это произошло утром 25 февраля во время монтажных работ в главном куполе ЦСМ. Внезапно строительные леса рухнули и строители упали на землю. Тяжелые травмы связаны с тем, что некоторые из рабочих упали на железные конструкции. Примерно восемь человек были срочно доставлены в Национальный медицинский центр "Карияи Боло" попутными машинами и каретами скорой помощи», - сообщил один из рабочих Зоир Гиёев.

Мухаммадали Султонов, другой строитель ЦСМ, сказал, что причина ЧП - в несоблюдении техники безопасности самими рабочими. "Утром на объекте было малолюдно. Если бы ЧП произошло часом позже, пострадавших было бы намного больше", - говорит он.

Как стало известно, все монтажники работали в иранской компании, которая вместе с другими организациями ведет строительство мечети. По словам врачей Национального медицинского центра, состояние здоровья одного из пострадавших очень тяжелое.

Строительство Центральной соборной мечети, которая, как предполагается, станет крупнейшей в Центральной Азии, осуществляется при непосредственной поддержке президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который заложил камень в ее фундамент в октябре 2009 года. Мечеть располагается на участке в 12 гектаров. Проект строительства объекта подготовлен специалистами из Таджикистана и Катара.

Сейчас на объекте трудятся более 300 специалистов из Таджикистана и зарубежных стран. На сегодняшний день выполнено около 75 % всех запланированных работ.

Центральная соборная мечеть Душанбе сможет вмещать 120 тысяч человек одновременно. Таким образом, по словам специалистов, она станет самой большой мечетью в центральноазиатском регионе, обойдя мечеть Турменбаши Рухы в Туркменистане и Центральную мечеть Имама Сарахси в Кыргызстане. Стоимость проекта составляет $100 млн. 70% стоимости покроет Катар, 30% профинансирует правительство Таджикистана.