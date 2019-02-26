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  26 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ташкент намерен отремонтировать почти 2 млн кв. метров дорог до конца года

CA-NEWS (UZ) -  Постановлением хокима Ташкента от 19 февраля 2019 года утвержден перечень текущих ремонтов улиц в центральной части города и махаллях, сообщает пресс-служба столичной администрации.

Как сообщается, более 70 улиц в столице будут отремонтированы до декабря этого года. Всего будет отремонтировано 1 844 688 квадратных метров дорог, что в 2 раза больше, чем в предыдущем году.

В частности, запланирован ремонт 35077 кв. метров центральных улиц Ташкента. В махаллях будет отремонтировано - 872852 кв.метров дорог.

Кроме того, ожидается текущий ремонт дефектов на внутренних дорогах - 417394 кв. метров. Будут осуществлён ремонт дорог, находящихся в распоряжении районных управлений по благоустройству на основании поступивших жалоб и предложений - 519 365 кв. метров.

Наряду с ремонтом центральных и внутригородских улиц на их территории будут проведены ландшафтные работы.

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