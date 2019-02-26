РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Министр иностранных дел Ирана подал в отставку

CA-NEWS (CA) -  Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подал в отставку в понедельник, 25 февраля пишет Al Jazeera.

«Я прошу прощения у вас за все недоработки... в последние годы, когда я был министром иностранных дел... Я благодарю иранский народ и чиновников», – написал он на своей странице в Instagram.

Причина, по которой он ушел в отставку, не указана, отмечает Al Jazeera. Государственное иранское информационное агентство IRNA процитировало помощника Зарифа Аббаса Мусави, который подтвердил отставку руководителя МИД Ирана.

Зариф был назначен министром иностранных дел в августе 2013 г., за два года до того, как Иран согласился свернуть свою ядерную программу и пообещал не разрабатывать ядерное оружие в обмен на отмену международных санкций.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Фонд миллиардера Уоррена Баффета закончил четвертый квартал с убытком
  • Экс-президента Монголии вызвали на допрос в Антикоррупционное управление из-за заявлений, сделанных действующим президентом
  • Узбекского депутата, попавшегося на взятке, лишили депутатского статуса
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×