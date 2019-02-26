Первое заседание обновленного кабмина прошло в Астане

CA-NEWS (KZ) - В Астане в Үкімет үйі 26 февраля прошло первое организационное заседание правительства в обновленном составе под председательством нового премьер-министра Аскара Мамина, передает Zakon.kz.

25 февраля в Астане состоялось пленарное заседание Мажилиса Парламента РК под председательством Нурсултана Назарбаева. Он внес на рассмотрение кандидатуру Аскара Мамина на пост премьер-министра. Депутаты поддержали президента.

Также в сенате и мажилисе были согласовали кандидатуры на должности председателя Национального Банка и глав министерств. В ряде министерств сменились руководители.

Так, министром образования стала Куляш Шамшидинова, министром труда и соцзащиты населения назначили Сапарбаева Бердибека, Роман Скляр стал министром индустрии и инфраструктурного развития.

Министры Мухамедиулы, Атамкулов, Тургумбаев, Биртанов остались на своих местах.