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  26 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Первое заседание обновленного кабмина прошло в Астане

CA-NEWS (KZ) -  В Астане в Үкімет үйі 26 февраля прошло первое организационное заседание правительства в обновленном составе под председательством нового премьер-министра Аскара Мамина, передает Zakon.kz.

25 февраля в Астане состоялось пленарное заседание Мажилиса Парламента РК под председательством Нурсултана Назарбаева. Он внес на рассмотрение кандидатуру Аскара Мамина на пост премьер-министра. Депутаты поддержали президента.

Также в сенате и мажилисе были согласовали кандидатуры на должности председателя Национального Банка и глав министерств. В ряде министерств сменились руководители.

Так, министром образования стала Куляш Шамшидинова, министром труда и соцзащиты населения назначили Сапарбаева Бердибека, Роман Скляр стал министром индустрии и инфраструктурного развития.

Министры Мухамедиулы, Атамкулов, Тургумбаев, Биртанов остались на своих местах.

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