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  26 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана сыграл в гольф с членами правительства

CA-NEWS (TM) -  В воскресенье 24 февраля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе с членами правительства посетил столичный гольф-клуб, где ознакомился с проводимой работой по популяризации данного вида спорта, пишет Хроника Туркменистана.

Здесь главу государства встречали председатель Меджлиса (парламента), вице-премьеры, хяким города Ашхабада и председатель Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Глава государства отметил, что, туркмены издревле играли в напоминающую гольф игру «чилик» и рассказал министрам правила чилика.

«Сегодня эта игра возрождается. Широко распространенный в мире гольф и древняя туркменская игра «чилик» положительно влияют на здоровье человека», – цитирует президента ТДХ.

Напомним, что это второй раз, когда глава государства посетил гольф-клуб, открытый в октябре 2017 года.

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