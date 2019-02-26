В Караганде произошёл пожар в больнице: спасатели выносили пациентов на носилках

- Казахстан, происшествия
- 9:54, 26 февраля 2019
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CA-NEWS (KZ) - В Караганде в областном центр травматологии и ортопедии произошел пожар, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.
"На момент прибытия пожарных подразделений в помещении сестринской комнаты происходило горение мебели, вещей, оконного блока, бытовой техники, деревянной стены и перекрытия между 1-м и 2-м этажами на площади 20 м2. При помощи спасательных колпаков и носилок спасено 22 больных и эвакуировано трое членов медицинского персонала", – сказал официальный представитель ведомства Нурсултан Нурахметов.
Пожарные ликвидировали пламя менее чем за час. Спасатели разместили пациентов в основном отделении центра травматологии и ортопедии. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия были задействованы 52 человек и 11 ед. техники ДЧС.