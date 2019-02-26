Transparency International поможет Узбекистану в борьбе с коррупцией

CA-NEWS (UZ) - Международная организация Transparency International поможет Узбекистану в борьбе с коррупцией, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

По словам Светланы Савицкой, регионального менеджера организации, Transparency International готова помочь в сфере повышения эффективности мер по борьбе с коррупцией.

Достигнута договоренность о проведении в конце апреля в Ташкенте совместного мероприятия по вопросам внедрения в Узбекистане международных стандартов и современных практик в области борьбы с коррупцией с привлечением экспертов Transparency International, — передает Spot.

Сейчас Узбекистан занимает 158-е место из 180 в рейтинге противостояния коррупции, который как раз и составляет Transparency International. Для сравнения: в 2017 году страна занимала 157-е место из 180 стран, а в 2016 году — 156-е место из 176 стран.

Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру.