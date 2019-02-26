Власти Вьетнама депортировали двойника Ким Чен Ына

CA-NEWS (CA) - Австралийский актер китайского происхождения Говард Экс, изображающий северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил о своей депортации из Вьетнама, где 27–28 февраля пройдет саммит США — КНДР, передает Reuters.

«У северокорейцев нет чувства юмора», — сказал он перед выездом в аэропорт. Об отъезде актера также сообщило Tin Tuc Viet Nam.

Как заявили в отеле La Paux Boutique, Говард Экс остановился в нем 19 февраля. Также во Вьетнам прибыл Рассел Уайт, изображающий американского президента Дональда Трампа. Они позировали на улицах вьетнамской столицы, привлекая внимание журналистов и прохожих. вместе актеры позировали для фотографов и общались с людьми.

По словам Экса, его партнеру разрешили остаться во Вьетнаме с условием не появляться на публике.

Экс также рассказал, что приезжал в Сингапур во время первого саммита Ким Чен Ына и Трампа, где его ненадолго задерживали власти.

Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в Ханое 27–28 февраля.