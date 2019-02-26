РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Венесуэле был отравлен один из депутатов оппозиционной партии, его помощник погиб

CA-NEWS (CA) -  Член парламента Венесуэлы Фредди Суперлано, состоящий в оппозиционной партии, находится в тяжелом, но стабильном состоянии после отравления в Колумбии, сообщает Daily Express.

По словам главного оппозиционера Хуана Гуайдо, Суперлано был отравлен 24 февраля в ресторане в городе Кукута, недалеко от границы с Венесуэлой. Его помощник и двоюродный брат, Карлос Салинас, умер.

Как сообщают СМИ, Суперлано и Салинас были отравлены гиосцином или скополамином — препаратом, который используется при грабежах и сексуальных посягательствах, из-за чего он получил прозвище «Дьявольское дыхание».

«Мы ждем результатов расследования колумбийскими властями, чтобы установить факты», — говорится в коротком заявлении партии в которой состоит Суперлано.

Новости по теме:

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Японии министр извинился перед парламентом за опоздание в 3 минуты
  • Президент Туркменистана объяснил разницу между цифровыми совещаниями с хякимами и с министрами
  • Н.Назарбаев внес на рассмотрение кандидатуру А.Мамина на пост премьер-министра Казахстана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×