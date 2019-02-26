В Венесуэле был отравлен один из депутатов оппозиционной партии, его помощник погиб

CA-NEWS (CA) - Член парламента Венесуэлы Фредди Суперлано, состоящий в оппозиционной партии, находится в тяжелом, но стабильном состоянии после отравления в Колумбии, сообщает Daily Express.

По словам главного оппозиционера Хуана Гуайдо, Суперлано был отравлен 24 февраля в ресторане в городе Кукута, недалеко от границы с Венесуэлой. Его помощник и двоюродный брат, Карлос Салинас, умер.

Как сообщают СМИ, Суперлано и Салинас были отравлены гиосцином или скополамином — препаратом, который используется при грабежах и сексуальных посягательствах, из-за чего он получил прозвище «Дьявольское дыхание».

«Мы ждем результатов расследования колумбийскими властями, чтобы установить факты», — говорится в коротком заявлении партии в которой состоит Суперлано.